Lexmark, vodilno globalno podjetje na področju rešitev za upodabljanje, je napovedal, da bo do leta 2035 poslovanje podjetja popolnoma ogljično nevtralno. Od leta 2005 je Lexmark globalno znižal emisije za 62 % in je na poti, da bo do leta 2025 doseg Lexmark bo do leta 2035 postal ogljično nevtralno podjetje objavljeno na Računalniške novice.