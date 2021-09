V FJK so danes ob 6361 PCR testiranjih potrdili 149 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 2,34-odstoten. Opravili so še 4454 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 10 novih okužb. Umrla sta dva bolnika s covidom-19, 84-letni moški in 86-letna ženska iz Trsta. V deželnih bolnišnicah je skupno hospitaliziranih 59 bolnikov s covidom-19, trije manj kot včeraj, ...