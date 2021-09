Ana Stanič, E&A: Sredstva za prestrukturiranje SAŠA regije bi lahko potrojili Energetika.NET Za prestrukturiranje Savinjsko-Šaleške (SAŠA) regije je potencialno na voljo 700 milijonov evrov, ključno pa je, da ulovimo časovnico za črpanje sredstev za pravičen prehod, in sicer del že do konca leta 2023, je na okrogli mizi, ki je potekala v okviru dvodnevne mednarodne konference v Velenju z naslovom ‘Pozdravljena, prihodnost – na zeleno do kakovostnejšega življenja’, izpostavila Ana Stanič iz londonske odvetniške pisarne E&A.

