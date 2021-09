Real Madrid na krilih Asensia in Benzemaja razbil Mallorco, Sevilla ugnala Valencio 24ur.com Nogometaši madridskega Reala so v šestem krogu španske La Lige s poletno predstavo zlahka ugnali zasedbo Mallorce (6:1). Tri zadetke je zabil Marco Asensio, pod dva se je podpisal Karim Benzema, zadnjega pa je v krsto Mallorce zabil rezervist Isco. Sevilla je s 3:1 ugnala Valencio in skočila na tretje mesto. Na vrhu ostajajo galaktiki, ki so štirikrat zmagali in dvakrat remizirali.

