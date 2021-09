Organi DeSUS tudi glede poziva poslancem k odstopu 24ur.com Vodstvo, izvršni odbor in svet DeSUS bodo obravnavali stališča in predloge, ki so bili podani na klavzuri stranke 10. septembra. Pričakovati je razpravo o predlogu, da poslance DeSUS pozovejo k odstopu. Ali bo izvršni odbor sprejel tak sklep in ga posredoval v odločanje svetu stranke, ki bo zasedal popoldan, pa je težko napovedati.

