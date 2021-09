Anketa: večina nasprotuje pogoju PCT, a več kot 70 odstotkov jih je že naklonjenih cepljenju Reporter Delež tistih, ki so se že cepili ali to nameravajo narediti, je dosegel 71 odstotkov, kar je največ do zdaj, je pokazala javnomnenjska raziskava družbe Valicon. Pogoju PCT nasprotuje več vprašanih, kot ga podpira. Trenutni položaj v zvezi s koronavirusom

Sorodno











Oglasi