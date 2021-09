Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in Občina Postojna med 23. in 25. septembrom 2021 prirejata 59. Linhartov festival gledaliških skupin Slovenije. Potem ko je lani festival prvič v svoji zgodovini odpadel, se letos vrača na oder svoje stalne lokacije, ki si jo je v vseh teh letih ustvaril v Kulturnem domu Postojna. Kot je to običajno, bodo vse predstave brezplačne, ...