Microsoft predstavil nove naprave Surface mobile.si Iz Microsofta prihaja novica, da so predstavili več novih naprav Surface, poleg njih pa še nove dodatke za osebne računalnike. Med novimi napravami tako najdemo Surface Laptop Studio, Surfaec Pro 8, Surface Pro 7+, Surface Go 3 in nova različica že prisotnega Surface Pro X.

Oglasi Omenjeni Microsoft Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Kavčič

Ana Roš

Borut Pahor

Ljubo Jasnič