Preden je izginil, je izjavil le: Naj Gabby počiva v miru 24ur.com Smrt mlade blogerke Gabby Petito še vedno buri duhove. Po tem, ko so preiskovalci v okrožju Teton v Wyomingu našli truplo, ki je ustrezalo opisu pogrešane, je FBI včeraj potrdil, da gre res za 22-letnico, mrliški oglednik je še ugotovil, da gre za umor, vendar dodatnih podrobnosti obdukcije ni predstavil. Njenega fanta, ki se je s skupnega potovanja vrnil sam in nato odšel v neznano, policija še ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni FBI

nasilje v družini

New York Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Kavčič

Ana Roš

Ljubo Jasnič

Brigita Čokl