Reci ne! spolnemu izkoriščanju otrok in spletnim spolnim zlorabam 24ur.com Slovenska policija je v letu 2019 obravnavala 134 primerov prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, lani 150. Zaskrbljujoč je podatek, da je EU največja gostiteljica tovrstnih posnetkov. Globalnega problema se je Slovenska policija lotila v sodelovanju z Europolom in policijami Zahodnega Balkana s kampanjo Reci ne! Z njo javnosti sporoča, da zanjo v skupnem boju za ...

Sorodno

Oglasi