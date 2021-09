Janez Janša ponovno na Madžarskem, tokrat o družinski politiki 24ur.com Premier Janez Janša se je danes udeležil demografskega vrha v Budimpešti in ga označil za enega najpomembnejših dogodkov v razpravi o prihodnosti Evrope, saj je demografija eno najpomembnejših vprašanj EU. Med drugim je poudaril pomen družine in izpostavil, da potrebujemo pogumnejšo družinsko politiko, so sporočili iz njegovega kabineta.

