Inštitut Danes je nov dan (DJND), Organizacija za participatorno družbo ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja so predstavili izsledke raziskave odprtosti in transparentnosti slovenskih občin, da bi ponudili širši vpogled v transparentnost delovanja lokalne samouprave, predstavili dobre in slabe prakse ter podali priporočila, kako stanje izboljšati Rezultate so zbrali na in ...