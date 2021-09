Zgodaj popoldne je skupina nasprotnikov cepiv in covidnega potrdila vdrla v tržaški občinski vrtec Kamillo Kromo pri Sv. Ani. Po navedbah občinske odbornice Angele Brandi za portal Triesteprima je bil v skupini županski kandidat Ugo Rossi (ta je bil ravno zjutraj izpuščen iz hišnega pripora po incidentu s karabinjerji pri Sv. Ivanu) poleg enega starša in nekaj somišljenikov. Hoteli so v notranjih ...