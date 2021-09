Dan slovenskega športa in Evropski teden športa v znamenju spodbujanja vseživljenjske telesne dejavn Vlada RS Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec in evropska komisarka za izobraževanje, znanost, kulturo, mladino in šport Mariya Gabriel sta danes, v parku Tivoli v Ljubljani, skupaj z osnovnošolci z različnih koncev Slovenije in predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije simbolno odprli Dan slovenskega športa in Evropski teden športa.

