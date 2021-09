Avstrijci že izvrtali svoj del druge cevi predora Karavanke, Slovenci zamujajo Reporter Pri gradnji druge cevi predora Karavanke, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, so na avstrijski strani že prišli do državne meje. Kot so danes sporočili iz upravljalca avstrijskih avtocest Asfinag, je vrtanje 7,9 kilometra dolge cevi, ki so ga začeli pred t

