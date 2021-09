Na Hrvaškem protest medicinskih sester in tehnikov zaradi njihovega položaja Dnevnik V Zagrebu so danes protestirali medicinske sestre in tehniki, ki so nezadovoljni s svojim položajem v sistemu zdravstva. Posebej so kritizirali napovedi o uvajanju pogoja PCT za vse zaposlene v zdravstvu s 1. oktobrom. Trdijo, da so deležni groženj...

