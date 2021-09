Potem ko je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine pred tednom na Otočcu že štirinajstič zapored podelila priznanja za najboljše inovacije Dolenjske in Bele krajine, so včeraj prvič do sedaj vse nagrajene inovacije predstavili tudi širši javnosti na razstavi na prostem na novomeškem Glavnem trgu. preberite več » ...