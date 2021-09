Pogrešajo 25-letno Moniko Vranič iz Maribora. Nazadnje so jo videli v sredo ob 5.40 na Koroški cesti 71 v Mariboru. Od doma je odšla peš. Visoka je približno 155 centimetrov, je suhe postave, daljših črnih las do pasu, konice las pa so pobarvane zeleno. Je svetle polti in rjavih oči, pod levim očesom pa ima […] The post Pogrešajo 25-letno Moniko Vranič iz Maribora first appeared on Politikis. ...