V Državnem zboru vložili predlog, naj občina Krško postane mestna občina Demokracija Piše: MojePosavje.si V DZ je bil danes vložen predlog, naj občina Krško postane mestna občina, je sporočil poslanec SNS Dušan Šiško. Predlog podpirata tudi posavska poslanca Tomaž Lisec (SDS) in Matjaž Han (SD) in seveda sama občina. Vlagatelji so prepričani, da Krško za status mestne občine izpolnjuje vse pogoje, manjka mu samo bolnišnica, ima pa zato velik zdravstveni dom in velik urgentni cente ...

