Marčič razkril, da so fotografije z jahte ukradene iz njegovega stanovanja SiOL.net Poslovnež Andrej Marčič, ki se je znašel v središču pozornosti zaradi objave fotografij svoje jahte, na kateri je gostil Janeza Janšo, je v oddaji Tarča na TV Slovenija povedal, da so mu bile fotografije ukradene in da ga z njimi tudi izsiljujejo. Kot je pojasnil, gre za fotografije iz njegovega stanovanja, v katerem je tisti čas bival Karl Erjavec. Marčič je namreč nekdanji mož Erjavčeve hčerke Eve Erjavec.

