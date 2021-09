V sredo so opravili 5618 PCR-testov in potrdili 1011 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 18 odstotkov testov. V bolnišnicah po vladnih podatkih zdravijo 391 covidnih bolnikov, 102 na intenzivnih oddelkih. Umrli so štirje bolniki s potrjeno okužbo. Delež pozitivnih PCR-testov je bil v sredo za […] The post V sredo potrdili 1011 oku ...