Šok terapija je uspela, Maribor sije od sreče SiOL.net Nogometaši Maribora so v četrtkovem štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu premagali Celje (2:0) in prekinili niz štirih tekem brez zmage. Začasni trener Radovan Karanović je tako na vročem stolčku debitiral z odliko. Vijolice so se približale vrhu, saj je Aluminij na Bonifiki presenetil vodilni Koper (3:1), branilec naslova Mura pa je v gosteh pri Taboru osvojil točko (1:1). V sredo je Olimpija po preobratu v režiji Mustafe Nukića ugnala Domžale (2:1), Bravo pa je na krilih Sandija Ogrinca poglobil krizo Radomelj.

