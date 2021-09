Evropska komisija Slovenijo pozvala k ureditvi pomanjkljivosti pri okoljski presoji projektov Energetika.NET Evropska komisija je Slovenijo in Španijo pozvala, naj svojo nacionalno zakonodajo uskladita z direktivo o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (Direktiva 2011/92/EU), so sporočili iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

