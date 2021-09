Je epidemija vplivala na raven znanja otrok? BibaLeze.si V preteklih dveh letih je epidemija močno vplivala tudi na osnovnošolce. Učitelji opažajo, da so se v njihovem znanju pojavile velike vrzeli. Potrebno bo veliko truda, da jih zapolnijo ter nadgradijo in utrdijo znanje. Zato so se slovenski učitelji združili in ponudili zabavnoresne vsebine, s katerimi bodo otroci hitreje in lažje dopolnili in utrdili svoje znanje.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Borut Pahor

Marjan Fabjan

Petra Nareks