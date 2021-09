Piše: L. B. Zaradi prostorske stiske in dotrajanosti objektov se je Občina Brežice odločila za gradnjo dveh novih pet oddelčnih vrtcev v Artičah in v Dobovi. Ker v zadnjih osmih letih država ni sofinancirala investicij v vrtce in šole, se je občina odločila, da vrtca zgradi z lastnimi proračunskimi sredstvi. Letos pa je Vlada RS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dodelila dodatna sreds ...