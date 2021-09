12-letni nizozemski deček pravico do cepljenja iskal na sodišču in zmagal SiOL.net 12-letni deček, doma iz Groningena na Nizozemskem, si je na sodišču izboril pravico do cepljenja proti bolezni covid-19, da bi lahko obiskal babico, ki ima raka v zadnjem stadiju. Cepljenje je bilo na Nizozemskem dovoljeno za mladostnike od 12. do 17. leta starosti, a samo z dovoljenjem obeh staršev. Mama je dečku cepljenje odobrila, oče pa se z njim ni strinjal, zato se je deček obrnil na sodišče.

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus

Nizozemska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Vasko Simoniti

Tadej Pogačar

Primož Roglič