Kitajke sta Slovenca skrivala v prtljažniku #foto SiOL.net S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so prijeli izvajalca in tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljana Slovenije sta tri državljanke Kitajske skrivala v prtljažniku avtomobila.

Sorodno

Oglasi Omenjeni BMW

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Vasko Simoniti

Mitja Okorn

Gorazd Štangelj