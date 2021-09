ZDA in Velika Britanija sta Franciji pravkar zarili nož v hrbet. Govora je o novem (za Francijo bolečem) zavezništvu AUKUS – novi varnostni obliki sodelovanja na Tihem oceanu, ki je usmerjena proti Kitajski. To je novo zavezništvo Avstralije, Velike Britanije in ZDA. Pariz je ob tem potegnil “ta kratko”. Ključni element sporazuma je, da bo Avstralija svoje podmornice gradila na jedrski pogon, teh ...