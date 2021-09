Sodišče frizerskemu salonu zaradi neuspele pričeske naložilo 230.000 evrov odškodnine Primorske novice V New Delhiju je ženska, ki si je ustvarila kariero kot model za oglaševanje lasne kozmetike, obiskala frizerski salon in zaprosila za striženje konic. Vendar pa ji je frizerka lase skrajšala preveč, zato naj bi izgubila pogodbe in doživela hude travme. Sodišče je salonu naložilo plačilo odškodnine v višini 230.000 evrov.

