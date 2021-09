V četrtek potrdili 941 okužb z novim koronavirusom, umrlo 5 covidnih bolnikov Politikis V četrtek so opravili 5471 PCR-testov in potrdili 941 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 17,2 odstotka testov. V bolnišnicah po vladnih podatkih zdravijo 404 covidne bolnike, 104 potrebujejo intenzivno nego. Umrlo je pet bolnikov s potrjeno okužbo. Delež pozitivnih PCR-testov je bil v četrtek nižji […] The post V četrtek potrdili ...

Sorodno









































































































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Vasko Simoniti

Mitja Okorn

Gorazd Štangelj