Slovenska vojska bo v naslednjih letih dobila še dodatnih 99 vozil LKOV 4x4 Vlada RS Ministrstvo za obrambo bo na podlagi novelirane Taktične študije srednje bataljonske skupine Slovenske vojske in potreb Slovenske vojske lahko kupilo še dodatnih 99 lahkih kolesnih oklepnih vozil (v nadaljnjem besedilu: LKOV) 4x4 proizvajalca Oskosh. Tako je bil 14. septembra 2021 podpisan sporazum Letter of Offer and Acceptance (v nadaljnjem besedilu: LOA) z Vlado ZDA za nakup 37 lahkih kolesnih oklepnih vozil LKOV 4x4 proizvajalca Oshkosh.

