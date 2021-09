Voznik tovornega vozila do smrti povozil pešca Lokalec.si Danes, okrog 12.15, so bili policisti obveščeni o prometni nesreči s smrtnim izidom. Do nje je prišlo na avtocesti na območju MMP Gruškovje, v smeri proti Hrvaški, ko je tuj voznik tovornega vozila trčil v pešca, prav tako tujega državljana. V letošnjem letu je to na območju PU Maribor 17. smrtna žrtev prometnih nesreč (v istem obdobju lani 12).

