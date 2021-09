Podbočje ima svojega mojstra, in to mojstra z veliko začetnico. Triindvajsetletni Lovro Jurečič je na Vorančevi kovačiji obudil družinsko kovaško tradicijo in pred dvema letoma, ob koncu drugega letnika študija strojništva, skoval svoj prvi nož. Nekaj znanja mu je predal dedek Franci, Lovro pa je dodal voljo, željo in svoj oblikovalski talent, ki ga nedvomno premore. Njegovi izdelki imajo zagotov ...