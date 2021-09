Tovornjak na avtocesti proti Gruškovju do smrti povozil pešca Dnevnik Na območju mejnega prehoda Gruškovje je v smeri proti Hrvaški okoli poldneva prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je tuji voznik tovornega vozila trčil v pešca, prav tako tujega državljana, ki...

