Snežna nevihta na gori Elbrus vzela življenja petih plezalcev 24ur.com Skupino plezalcev, ki so se spuščali z ruske gore Elbrus, najvišje gore v Evropi, je presenetila huda snežna nevihta. Znašli so se v primežu močnih vetrov in izredno slabe vidljivosti, temperature pa so se spustile do minus 20 stopinj Celzija. Pet ljudi je umrlo, 14 pa so jih reševalci uspeli rešiti.

