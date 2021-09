Za uvod slovenski derbi v Stožicah SiOL.net Danes se bo z obračunoma med Mornarjem in Cibono ter Crveno zvezdo in Splitom začela nova sezone lige ABA. Tudi v tej sezoni bo imela Slovenija v jadranski družbi dva predstavnika, Cedevito Olimpijo in Krko. Slovenska kluba se bosta med seboj udarila že v prvem krogu, v soboto bo Olimpija na domačem parketu ob 21. uri pričakala Dolenjce.

