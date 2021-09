Z različnimi vavčerji na pomoč podjetjem 24ur.com Javni sklad RS za podjetništvo je v uradnem listu objavil vrsto vavčerjev za slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja. Vavčerji so na voljo za patente, modele in znamke, za uvajanje poslovne odličnosti, za prototipiranje ter za statusno preoblikovanje družb.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Mitja Okorn

Vasko Simoniti

Jernej Vrtovec

Bojana Beović