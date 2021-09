Protestniki spet zavzeli slovenske ulice: Oblast naj končno prizna podnebno krizo 24ur.com Protesti za okolje so potekali v petih mestih po celi Sloveniji - v Ljubljani, Ljutomeru, Mariboru, Kamniku, Kopru in Gorici. Globalni podnebni protesti so potekali pod geslom 'izkoreninimo sistem' in poskušali podnebni boj povezati z družbenimi problemi, kot so neenakost, rasizem, seksizem, zapostavljenost določenih skupnosti ter lokalni okoljski in zdravstveni problemi.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Mitja Okorn

Vasko Simoniti

Jernej Vrtovec

Bojana Beović