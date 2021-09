Janša Pečanu: Ali res pomagate pri širjenju virusa? SiOL.net "So spodaj citirane izjave, ki predstavljajo, če ste jih res podali, zgolj pomoč pri širjenju virusa in z njim povezanih finančnih posledic, o katerih govorite v svojem pismu, res vaše oziroma ali drži, kar je navedeno v časopisu?" S tem vprašanjem je predsednik vlade Janez Janša odzval na nenavadne navedbe predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Gregorja Pečana ...

Sorodno







































































Oglasi