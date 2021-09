DZ končal postopek obravnave predloga novele zakona o RTVS Dnevnik Za predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), s katero so v LMŠ predlagali spremembe v sestavi in načinu imenovanja članov programskega sveta RTVS, je zakonodajni postopek končan. Danes so na seji DZ poslanske skupine zgolj...

Sorodno

Oglasi