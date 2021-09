Stavkajoči letalski delavci so zaprli avtocesto do glavnega rimskega letališča RTV Slovenija Na stotine stavkajočih letalskih delavcev je v petek zaprlo avtocesto do rimskega glavnega letališča. Vlado so pozvali, naj se izogne odpuščanjem v času prehoda od Alitalie do novega prevoznika ITA (Italia Trasporto Aereo).

