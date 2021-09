Mineva 30 let od izida Nirvaninega albuma Nevermind njena.si Natanko pred 30 let je izšel drugi studijski album skupine Nirvana Nevermind, ki velja za pomemben mejnik generacije 90. let. Album z ikonično podobo golega otroka, ki plava za dolarskim bankovcem, je bil prodan v več kot 30 milijonih izvodov.



