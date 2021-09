Občina Osilnica in država podpisali sporazum o dokončanju doma za starejše v Osilnici Dnevnik Občina Osilnica in predstavniki države so dosegli dogovor o usodi nedokončanega doma za starejše v Osilnici. Tega bo dokončala država, v njem pa bodo uredili tudi rehabilitacijski center. Sporazum o dokončanju so podpisali danes v Ljubljani, projekt...

Sorodno























Oglasi Omenjeni Dnevnik

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Mitja Okorn

Vasko Simoniti

Jernej Vrtovec

Jože Pučnik