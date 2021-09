Letošnji Slomškov dan, so mu dali naslov Ljubimo svojo domovino in besedo materino, bo 25. septembra, poleg Društva katoliških pedagogov Slovenije pa nanj vabita še Slovenski katehetski urad in Župnija Ponikva. Slovenski verni pedagogi so se začeli srečevati na začetku leta 1989 v Dravljah z željo, da bi se redno dobivali, se medsebojno bogatili kot ljudje, kristjani in strokovnjaki. Po osamosvo ...