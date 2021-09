Nesreča kolesarja na Pohorju, v UKC Maribor ga je odpeljal helikopter Lokalec.si Ob 17.52 se je na Mariborskem Pohorju pri adrenalinskem parku Pohorje, občina Maribor, pri padcu poškodoval kolesar. Kot poroča Uprava RS za zaščito i reševanje je poletel helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor in poškodovanca prepeljal v UKC Maribor. Gasilci JZ GB Maribor so nudili pomoč pri zavarovanju pristanka helikopterja in prenosu poškodovane osebe.

