Kranjčani spet skočili pred Gorico SiOL.net Nogometaši Triglava so v 9. krogu na domačem stadionu premagali Primorje (2:0) in se ponovno vrnili na vrh razpredelnice. V petek je bila odigrana tudi tekma v Novem mestu, na katerem je Rogaška ugnala Krko. Dolenjci, v prejšnji sezoni podprvaki druge lige, so tako izgubili že tretjič zapored. Štiri srečanja 9. kroga druge lige bodo na sporedu v soboto, ko bodo na delu tudi Novogoričani, ki se lahko z zmago nad Beltinci vrnejo na prvo mesto, še dve pa v nedeljo.

