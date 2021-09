Kakšna bo Nemčija in kaj bo s slovenskim gospodarstvom? 24ur.com Kako se bo v nedeljo zaradi volitev v Nemčiji spremenila Evropa in njen vpliv v svetu? Nemčija je namreč gospodarsko najmočnejša v Evropi, je tudi ključna ciljna država slovenskega izvoznega gospodarstva. Znan rek, če Nemčija kihne, ima Slovenija gripo, pove vse. Zato so nedeljske nemške volitve izjemnega pomena tudi za Slovenijo.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Nemčija

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matej Mohorič

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Nik Simšič