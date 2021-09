V Celju se je ustavil Evropski povezovalni vlak Celje.info V petek točno ob 13.03 je na 3. tir celjske železniške postaje pripeljal evropski povezovalni vlak – The Connecting Europe Exspess. Z njim se je v Celje pripeljala delegacija Evropske komisije, Ministrstva za infrastrukturo in Slovenskih železnic, ki jih je v Celju pozdravila podžupanja Breda Arnšek. Med drugim poudarila, kako pomemben je bil prihod prvega vlaka v Celje pred 175 leti ter da je to ...

