Na Hrvaškem oče ubil tri otroke Lokalec.si Na Hrvaškem se je zgodila družinska tragedija.

Kot poročajo tuji mediji, so v Zagrebu umrli trije otroci. Oče je zadušil tri svoje otroke, naj bi šlo za dvojčka stara sedem let in sina, starega štiri leta. Potem se je skušal ubiti, a mu ni uspelo. Prepeljali so ga v bolnišnico. Več sledi.

