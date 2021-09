La Palma: uničene posesti, več tisoč ljudi zapustilo svoje domove 24ur.com Na otoku La Palma so evakuirali več kot 6000 ljudi. Med njimi je bilo 400 turistov, ki so zapustili sicer turistično manj oblegan otok, oblasti so jih odpeljale na sosednji otok Tenerife. Na otoku je uničenih približno 390 stavb, povečala pa se je tudi potresna aktivnost. Pristojne skrbi, da bi lava dosegla morje, saj bi v stiku z vodo ustvarila oblake strupenega plina, ki je nevaren za zdravje.

